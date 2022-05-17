ضجة كبيرة في لبنان جراء إحراق "قبضة الثورة" وسط بيروت تزامنا مع صدور نتائج الانتخابات (صور +فيديو)

أثار إحراق "قبضة الثورة" وسط العاصمة اللبانية بيروت، ضجة كبير، غداة صدور نتائج الانتخابات النيابية وخسارة بعض اللوائح والأحزاب.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية في لبنان، مقاطع فيديو وصورا لإحراق القبضة، التي سبق أن أحرقت ودمرت في أكثر من مرة منذ احتجاحات 2019 التي سميت "ثورة 17 تشرين".

وعلق أحد الحسابات قائلا: "أحرق الحاقد قبضة الثورة في الساحة الخارجية.. لكن نواب الثورة أصبحوا في الداخل.. صورة معبرة جدا عنوانها: لا صوت يعلو فوق صوت الديمقراطية"، فيما قال حساب آخر: "إحراق قبضة الثورة في ساحة الشهداء في هذه الأثناء..نتائج انتخابات لبنان 2022 أفقدت شبيحة السلطة صوابهم..هالعمل التافه والجبان لا بقدم ولا بأخر..تم الخرق بتغييرين غير تابعين لسلطة فساد عمرها أكتر من 30 سنة".

أحرق الحاقد قبضة الثورة في الساحة الخارجية...

لكن نوّاب الثورة أصبحوا في الداخل....



صورة معبّرة جدًا عنوانها :

لا صوت يعلو فوق صوت الديمقراطية.... pic.twitter.com/nxXCYikTFk — D® Phil (@philabouzeid) May 17, 2022

يا جماعة لازم تتقبلو الخسارة بروح رياضية ما بدا هالقد .

احراق #قبضة_الثورة في #ساحة_الشهداء، بعدما استطاع مرشّحون عن لوائح قوى التغيير اختراق لوائح السلطة والفوز بمقاعد نيابية عدّة في دوائر انتخابية مختلفة في لبنان.

المصدر: موقع ImLebanon#انتخابات_لبنان_2022pic.twitter.com/MBK5nlpYUS — Liliane Me ‎(⁨ܠܝܠܝܐܢ ܡܣܣܘ⁩) (@LilianeM8) May 17, 2022

إحراق قبضة الثورة في ساحة الشهداء في هذه الأثناء

نتائج #انتخابات_لبنان_2022 أفقدت شبيحة السلطة صوابهم

هالعمل التافه والجبان لا بقدّم ولا بأخّر

تمّ الخرق بتغييرين غير تابعين لسلطة فساد عمرها أكتر من 30 سنة pic.twitter.com/vZzPXeewoF — Mhّmd (@dankar) May 16, 2022

من الصبح نازلين تفشوا خلقكن وتحرقوا قبضة الثورة ونسيتوا انو الثورة صارت جوا المجلس وحتوقف بوجكن 😂😂🇱🇧✌️✌️ pic.twitter.com/tSxnd2gIlY — 🇱🇧🇱🇧❤️❤️غنوة (@ghenwa_2) May 17, 2022

المصدر: RT