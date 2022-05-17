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ضجة كبيرة في لبنان جراء إحراق "قبضة الثورة" وسط بيروت تزامنا مع صدور نتائج الانتخابات (صور +فيديو)

أخبار العالم العربي

ضجة كبيرة في لبنان جراء إحراق
AP Hussein Malla
احتجاجات بساحة "الشهداء" في العاصمة اللبنانية بيروت
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أثار إحراق "قبضة الثورة" وسط العاصمة اللبانية بيروت، ضجة كبير، غداة صدور نتائج الانتخابات النيابية وخسارة بعض اللوائح والأحزاب.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية في لبنان، مقاطع فيديو وصورا لإحراق القبضة، التي سبق أن أحرقت ودمرت في أكثر من مرة منذ احتجاحات 2019 التي سميت "ثورة 17 تشرين".

وعلق أحد الحسابات قائلا: "أحرق الحاقد قبضة الثورة في الساحة الخارجية.. لكن نواب الثورة أصبحوا في الداخل.. صورة معبرة جدا عنوانها: لا صوت يعلو فوق صوت الديمقراطية"، فيما قال حساب آخر: "إحراق قبضة الثورة في ساحة الشهداء في هذه الأثناء..نتائج انتخابات لبنان 2022 أفقدت شبيحة السلطة صوابهم..هالعمل التافه والجبان لا بقدم ولا بأخر..تم الخرق بتغييرين غير تابعين لسلطة فساد عمرها أكتر من 30 سنة".

المصدر: RT

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