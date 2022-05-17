شاهد.. حيلة مصري لدخول ليبيا بطريقة غير شرعية والأمن يكتشفها

ألقت القوات الليبية، في منفذ أمساعد البري، القبض على مواطن مصري، حاول الهرب بعد شرائه جواز سفر ليبيًا بنحو 56 ألف و800 جنيه.

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ومن جهته قال الملازم الليبي، مطاوع فريد عبدالحميد، في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بمنفذ أمساعد الليبي، إنه تم القبض على شخص مصري، يحمل جواز سفر ليبيا مزيفا باسم أحمد محمد محمود، عند محاولته الدخول إلى ليبيا.

وأكد الملازم الليبي، أنه عند التحقيق مع المتهم، اعترف فورا باسمه الحقيقي وهويته، وهو، ناجي غريب بالقاسم، مصري الجنسية ويقطن بمحافظة المنيا.

وأضاف الملازم مطاوع فريد عبد الحميد، أن المتهم اعترف بشرائه جواز سفر ليبيًا بمبلغ 15 ألف دينار ليبي، بما يعادل 56 ألف و800 جنيه مصري.

وأردف الملازم : "قال المتهم، إنه اشترى الجواز بغرض الدخول إلى ليبيا، ومن ثم السفر بشكل غير شرعي إلى إيطاليا".

المصدر: القاهرة 24