طهران تفتتح مصنعا لانتاج المسيرات في جمهورية طاجيكستان

دشنت إيران، اليوم الثلاثاء، مصنع انتاج طائرات مسيرة من طراز "أبابيل 2" الإيرانية بالكامل في جمهورية طاجيكستان، بهدف تعزيز وتطوير التعاون العسكري والدفاعي المشترك بين البلدين.

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وافتتح رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري المصنع، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبجهود المتخصصين والعلماء الملتزمين، وباستخدام قدراتها الداخلية، تمكنت من تحقيق نمو كبير في جميع المجالات العسكرية والدفاعية، وخاصة الطائرات المسيرة".

ووصف افتتاح المصنع في طاجيكستان بأنه "نقطة تحول في التعاون العسكري بين البلدين"، مضيفا: "سنرى في المستقبل المزيد من التعاون والتعامل على جميع مستويات الدفاع العسكري بين إيران وطاجيكستان".

المصدر: "فارس"