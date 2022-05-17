الكشف عن سبب ظهور الغيوم الحمراء المفاجئة في سماء مصر

ظهرت بعض الغيوم الحمراء في سماء مصر، أمس الاثنين، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورا تظهر تحول السماء للون الأحمر وقت المغرب.

إقرأ المزيد

وقالت مديرة مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، إيمان شاكر، إنه ليس هناك أي علاقة بين ظهور هذه الغيوم وبين العاصفة الترابية في العراق.

وأضافت شاكر أنه لا يوجد أي أتربة في الجو، مشيرة إلى أن تحول السماء للون الأحمر منذ بضع ساعات هو مجرد غطاء من السحب، نافية ظهور أي أتربة خلال الساعات المقبلة.

من المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء، الموافق 17 مايو 2022، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ويصبح شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

المصدر: القاهرة 24