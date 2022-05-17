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وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية تقول إنها أحبطت "محاولة تسلل صبيانية" إلى طرابلس

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وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية تقول إنها أحبطت
RT
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أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة أن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون حاولت التسلل داخل العاصمة لإثارة الفوضى باستخدام السلاح.

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وذكرت الوزارة أن الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، تعاملت بحزم ومهنية لمنع الفوضى وإعادة الاستقرار إلى العاصمة، ما أجبر "المجموعة المسلحة" على الفرار من طرابلس.

ووصفت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية ما جرى في طرابلس اليوم الثلاثاء، بأنه "محاولة تسلل صبيانية مدعومة بأجندة حزبية "، مشيرة إلى أنها تسببت في أضرار مادية وبشرية.

وتوعدت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية بـ"الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المس بأمن المواطنين وسلامتهم".

هذا، وكانت اشتباكات نشبت في طرابلس صبيحة يوم الثلاثاء عقب وصول فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المكلف من قبل مجلس النواب إلى طرابلس لمباشرة مهامه من العاصمة الليبية.

وجرت الاشتباكات بين تشكيلات مسلحة مساندة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وآخرى تساند رئيس الوزراء الجديد فتحي باشاغا.

المصدر: RT

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