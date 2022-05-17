 
مباشر

العراق.. الإعدام لإرهابيين اثنين فجرا سيارة مفخخة في الموصل

أخبار العالم العربي

العراق.. الإعدام لإرهابيين اثنين فجرا سيارة مفخخة في الموصل
Globallookpress
العلم العراقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t1cc

أصدرت محكمة جنايات نينوى احكاما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق ارهابيين اثنين عن جريمة تفجيرهم سيارة مفخخة في مدينة الموصل.

إقرأ المزيد
رسميا.. الكاظمي يقيل أمين بغداد: كنت أنتظر منه النهوض بواقع العاصمة
رسميا.. الكاظمي يقيل أمين بغداد: كنت أنتظر منه النهوض بواقع العاصمة

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أن "الارهابيين المنتمين الى عصابات داعش الارهابية، أقدما على تفجير سيارة مفخخة في حي التاميم في الجانب الايسر من مدينة الموصل، والتي أدت إلى استشهاد واصابة عدد من المواطنين".

وأضاف أن الحكم بحق المجرمين الارهابيين يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 بدلالة المادة الثانية /1و3و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا