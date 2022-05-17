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الخارجية المصرية تحث الأطراف الليبية على ضبط النفس

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الخارجية المصرية تحث الأطراف الليبية على ضبط النفس
Globallookpress
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ذكرت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة تتابع بقلق التطورات الجارية في العاصمة الليبية طرابلس، وتجدد تأكيدها على ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا وعلى مقدرات الشعب الليبي.

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وحث المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف.

وشدَّد حافظ أيضا في تصريحه على حتمية الحوار بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بالتزامن ومن دون تأخير.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية على "أهمية حوار المسار الدستوري الجاري الآن في القاهرة، وبما يحقق طموحات وآمال الشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة".

المصدر: RT

 

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