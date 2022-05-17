غانتس يكشف إحباط محاولة إيرانية لإسقاط أسلحة في الضفة وغزة إلى "منظمات إرهابية"

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، بينيت غانتس، إحباط محاولة إيرانية لإسقاط أسلحة في الضفة الغربية وغزة لحساب "منظمات إرهابية" .

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وقال، بحسب مراسلتنا، إن "طائرتين إيرانيتين بدون طيار كانتا ستسقطان أسلحة لحساب منظمات إرهابية، تم اعتراضهما فوق الأراضي العراقية في فبراير الماضي".

وأضاف خلال ندوة في جامعة رايشمان، إن "إيران تطور في الشرق الأوسط قدرات دقيقة من صواريخ كروز وصواريخ أرض - أرض وطائرات بدون طيار، كما تم زيادة كمية الأسلحة الحساسة في فروع فيلق القدس بشكل كبير".

وأشار إلى البرنامج النووي الإيراني، لافتا إلى أن "إيران على بعد أسابيع من تكديس ما يكفي من المواد الانشطارية الكافية لصنع قنبلة نووية واحدة، كاشفا أن "إيران تقوم حاليا بتصنيع وتركيب 1000 جهاز طرد مركزي متطور IR6 في موقع تحت الأرض بالقرب من نطنز".

المصدر: RT