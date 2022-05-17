تزامنا مع فوزه بالانتخابات.."حزب الله" يطلق تصريحات شديدة اللهجة لـ"خصومه" بخصوص سلاحه وإسرائيل

تزامنا مع فوز كتلته النيابية عن المقاعد الشيعية في لبنان بشكل كامل، أطلق نواب من "حزب الله" اللبناني، تصريحات شديدة اللهجة بخصوص سلاح الحزب وإسرائيل.

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وفي تجمع لمناصري ​"حزب الله" و"حركة أمل" في مدينة النبطية، قال رئيس "كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله)،​ النائب ​محمد رعد​، متوجها لبعض الأطراف النيابية: "نرتضيكم خصوما في ​المجلس النيابي​، ولكن لن نتقبلكم دروعا للإسرائيلي ولمن وراء ​الإسرائيلي​، لا تكونوا وقودا لحرب أهلية يقودكم اليها الإسرائيلي".

وفي إطار الانتخابات، توجه محمد رعد عبر قناة "المنار" المقرية من "حزب الله"، بالشكر الخالص إلى "كل شعبنا الوفي"، مضيفا: "الشعب عبر بحماسة عن تأييده لنهج المقاومة وخطها السياسي وثقته بقيادته الحكيمة والشجاعة وعبر عن التاييد في كل الدوائر التي تواجد فيها مرشحون لكتلة الوفاء للمقاومة..أهلنا هم من يستحقون التهنئة وسنواصل جولاتنا ونلقاهم في بلداتهم..المطلوب الآن أن نتوجه إلى العمل، فأمامنا مجال ضاغط يتطلب الكثير من الجهد".

ومن جهته، قال عضو ​كتلة "الوفاء للمقاومة​"، النائب حسن فضل الله: "كل الذين رفعوا شعار نزع ​سلاح المقاومة​..إذهبوا..قبضتم ثمن هذه المواقف..ضعوا خطاباتكم في كوب ماء، بللوها، واشربوا ماءها، هذا الموضوع ليس للكلام معكم أصلا، وكل كلامكم بالنسبة لنا بعيدون عنه آلاف الكيلومترات".

وأضاف: "رسالة ​الانتخابات​ بلو خطاباتكم بكوب ماء واشربوها، وهذا الموضوع استعملتموه بالإنتخابات، ولو أنكم تفهمون العمل السياسي والانتخابات لكنتم عزفتم عن هذا الخطاب".

المصدر: "النشرة" + "المنار"