رئيس مركز العرب لـRT: دخول باشاغا لطرابلس خطوة مهمة والموقف الدولي سوف يتغير

قال محمد فتحي الشريف، رئيس مركز العرب، والباحث في الشؤون الليبية، إن دخول حكومة فتحي باشاغا إلى العاصمة الليبية طرابلس خطوة مهمة جدا نحو تنفيذ المرحلة الانتقالية الجديدة.

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وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لـRT، أن الأوضاع في الفترة الأولى لتواجد حكومة الاستقرار الوطني لن تكون مستقرة، وستكون هناك اشتباكات بين الحين والأخر.

وتوقع أن تعلن بعض القوى في الغرب تأييدها لحكومة فتحي باشاغا وتغيير موقفها، وهذا الأمر سيمنح الحكومة القوة على الأرض، والدليل على ذلك هو بيان القوة الثامنة التي يطلق عليها "النواصي" التي أصدرت بيانا رحبت فيه بحكومة فتحي باشاغا .

وأشار الشريف إلى أن البلديات الكبري في طرابلس أصدرت بيانا باركت فيه دخول باشاغا إلى العاصمة، وهو أمر إيجابي وفي صالح العملية السياسية.

وأكد الباحث في الشأن الليبي على أن "الأيام المقبلة سوف تشهد مناوشات قوية بين المجموعات المسلحة، خاصة أن هناك قوى دولية تريد بقاء الدبيبة في منصبه، وخاصة الدول الغربية وأمريكا، لأن وجوده بحاضنة من جماعة الإخوان الإرهابية وتركيا وبريطانيا سوف يساهم في تنفيذ المشروع الغربي الأمريكي في ليبيا على حساب دول أخرى".

وختم الشريف تصريحاته قائلا: "دخول فتحي باشاغا إلى العاصمة طرابلس لممارسة مهام عملة كان مخططا له نهاية شهر رمضان، ولكن التأخر جاء بهدف ترتيب عملية الدخول، لأن فشل باشاغا في الدخول كان سينهي الحكومة ويفشل الخارطة المعدلة لمجلس النواب الليبي، ولذلك ما تم اليوم هو هدف مهم في مسيرة حكومة الاستقرار الوطني، والمجتمع الدولي سوف يؤيد الفاعلين على الأرض، لأنه دائما ما يقف في المنطقة الرمادية انتظارا لانتهاء المعارك ليساند المنتصر".

المصدر: RT