وزير خارجية تركيا يعتزم إجراء زيارة إلى الولايات المتحدة هذا الشهر

أفادت وزارة الخارجية التركية، بأن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، يعتزم قريبا إجراء زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية .

وبحسب بيان الخارجية، سيشارك تشاووش أوغلو، ضمن إطار الزيارة، في "المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة" الذي سينعقد لأول مرة تحت سقف الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما سيحضر اجتماعا على مستوى الوزراء حول الأمن الغذائي العالمي، سيتم تنظيمه في 18 مايو بالأمم المتحدة، باستضافة من قبل نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن.

ومن المقرر أن يجري الوزير التركي لقاءات ثنائية ضمن إطار الاجتماع.

وسيلتقي تشاووش أوغلو أيضا في نيويورك مع أبناء الجالية التركية في الولايات المتحدة.

المصدر: "الأناضول"