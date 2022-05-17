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الحوثيون يشترطون إنهاء القتال في تعز ورفع المواقع من الجانبين لكي يتم فتح الطرقات

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الحوثيون يشترطون إنهاء القتال في تعز ورفع المواقع من الجانبين لكي يتم فتح الطرقات
AP Hani Mohammed
القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي
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اشترطت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، إنهاء القتال في مدينة تعز، ورفع المواقع من الجانبين، لكي يتم فتح الطرقات.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي، يجب
في تعز:"

1- انهاء القتال.

2- رفع المواقع من الجانبين.

3- فتح الطرقات بعدها.

هذا متاح اذا وافقوا عليه، من الصباح نبدأ الخطوة إن شاء الله".

ومن جهتها، طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على حركة "أنصار الله" (الحوثيين) لرفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن مدينة تعز.

المصدر: RT

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