الحوثيون يشترطون إنهاء القتال في تعز ورفع المواقع من الجانبين لكي يتم فتح الطرقات

اشترطت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، إنهاء القتال في مدينة تعز، ورفع المواقع من الجانبين، لكي يتم فتح الطرقات.

إقرأ المزيد

وعلى حسابه في "تويتر"، قال القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي، يجب

في تعز:"

1- انهاء القتال.

2- رفع المواقع من الجانبين.

3- فتح الطرقات بعدها.

هذا متاح اذا وافقوا عليه، من الصباح نبدأ الخطوة إن شاء الله".

في تعز

1_انهاء القتال

2_رفع المواقع من الجانبين

3_فتح الطرقات بعدها

هذا متاح اذا وافقوا عليه من الصباح نبدأ الخطوة ان شاء الله — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 16, 2022

ومن جهتها، طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على حركة "أنصار الله" (الحوثيين) لرفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن مدينة تعز.

المصدر: RT