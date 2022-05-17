الحوثيون يشترطون إنهاء القتال في تعز ورفع المواقع من الجانبين لكي يتم فتح الطرقات
اشترطت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، إنهاء القتال في مدينة تعز، ورفع المواقع من الجانبين، لكي يتم فتح الطرقات.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي، يجب
في تعز:"
1- انهاء القتال.
2- رفع المواقع من الجانبين.
3- فتح الطرقات بعدها.
هذا متاح اذا وافقوا عليه، من الصباح نبدأ الخطوة إن شاء الله".
في تعز— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 16, 2022
1_انهاء القتال
2_رفع المواقع من الجانبين
3_فتح الطرقات بعدها
هذا متاح اذا وافقوا عليه من الصباح نبدأ الخطوة ان شاء الله
ومن جهتها، طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على حركة "أنصار الله" (الحوثيين) لرفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن مدينة تعز.
المصدر: RT