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الأمين العام للأمم المتحدة يعلق على الانتخابات النيابية اللبنانية ويوجه دعوة إلى القادة السياسيين

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الأمين العام للأمم المتحدة يعلق على الانتخابات النيابية اللبنانية ويوجه دعوة إلى القادة السياسيين
AP António Guterres
أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
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هنأ أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لبنان، على نجاح إجراء الانتخابات النيابية يوم الأحد الماضي 15 مايو. 

وفي بيان للمتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، قال أنطونيو غوتيريش: "رغم الظروف الصعبة، أظهرت السلطات التزامها بالتقيد بالدستور واحترام التقاليد الديمقراطية في لبنان"، معربا عن تطلعه إلى "تشكيل سريع لحكومة شاملة يمكنها إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة، لوضع لبنان على طريق الانتعاش".

وأشار غوتيريش إلى أنه "يعول بالقدر نفسه على البرلمان الجديد لكي يعتمد على وجه السرعة جميع التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحسين الحكم"، إذ أنه في هذا الصدد، دعا القادة السياسيين اللبنانيين إلى "العمل المشترك بما يخدم مصلحة لبنان والشعب اللبناني". 

المصدر: "أخبار الأمم المتحدة"

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