القوات الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني "للاشتباه بتنفيذه عملية طعن" في نابلس

أطلقت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، النار على فلسطيني في نابلس، بعد الاشتباه بمحاولته تنفيذ عملية طعن.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر": "قام مخرب فلسطيني مسلح بسكين قبل قليل بالركض نحو قوات جيش الدفاع التي كانت تهم بتأمين منطقة مفرق لواء السامرة قرب معبر حوارة على مدخل مدينة نابلس، حيث قامت القوات بإطلاق النار نحوه وتحييده"، مضيفا أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

#عاجل قام مخرب فلسطيني مسلح بسكين قبل قليل بالركض نحو قوات جيش الدفاع التي كانت تهم بتأمين منطقة مفرق لواء السامرة قرب معبر حوارة على مدخل مدينة #نابلس حيث قامت القوات باطلاق النار نحوه وتحييده. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا https://t.co/PZcrv6Q8co — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 17, 2022

من جهة أخرى، كشف أدرعي، أن القوات الإسرائيلية قامت الليلة الماضية بنشاطات عسكرية في عدة مناطق من "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) لاعتقال 18 مشتبه فيهم بالضلوع بـ"نشاطات إرهابية" حيث نفذت القوات أعمالا عسكرية في قرى قراوة بني حسان وحبلة وحلحول والظاهرية ومخيمي عايدة والدهيشة.

وأضاف: "بالمقابل قامت قوات أخرى في أعمال عسكرية في مدينة قلقيلية واعتقلت خمسة مطلوبين يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية، كما تم اعتقال مطلوب أخر مع سلاح من نوع M-16 في قرية رأس عطية، وفي مخيم الفارعة في الأغوار اعتقلت القوات مشتبه فيهما بالضلوع بنشاطات إرهابية".

#كاسر_الأمواج

قامت قوات الأمن الليلة الماضية بنشاطات عسكرية في عدة مناطق من يهودا والسامرة لاعتقال 18 مشتبه فيهم بالضلوع بنشاطات إرهابية حيث نفذت القوات أعمالًا عسكرية في قرى قراوة بني حسان وحبلة وحلحول والظاهرية ومخيميْ عايدة والدهيشة >>> pic.twitter.com/U0KuIu7v79 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 17, 2022

المصدر: RT