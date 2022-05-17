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القوات الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني "للاشتباه بتنفيذه عملية طعن" في نابلس

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القوات الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني
Globallookpress
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أطلقت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، النار على فلسطيني في نابلس، بعد الاشتباه بمحاولته تنفيذ عملية طعن.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر": "قام مخرب فلسطيني مسلح بسكين قبل قليل بالركض نحو قوات جيش الدفاع التي كانت تهم بتأمين منطقة مفرق لواء السامرة قرب معبر حوارة على مدخل مدينة نابلس، حيث قامت القوات بإطلاق النار نحوه وتحييده"، مضيفا أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

من جهة أخرى، كشف أدرعي، أن القوات الإسرائيلية قامت الليلة الماضية بنشاطات عسكرية في عدة مناطق من "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) لاعتقال 18 مشتبه فيهم بالضلوع بـ"نشاطات إرهابية" حيث نفذت القوات أعمالا عسكرية في قرى قراوة بني حسان وحبلة وحلحول والظاهرية ومخيمي عايدة والدهيشة.

وأضاف: "بالمقابل قامت قوات أخرى في أعمال عسكرية في مدينة قلقيلية واعتقلت خمسة مطلوبين يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية، كما تم اعتقال مطلوب أخر مع سلاح من نوع M-16 في قرية رأس عطية، وفي مخيم الفارعة في الأغوار اعتقلت القوات مشتبه فيهما بالضلوع بنشاطات إرهابية".

المصدر: RT

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