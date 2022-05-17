 
مباشر

تونس.. القضاء يأذن بالتحقيق في ملابسات الانفجار بمنزل وزير الداخلية

أخبار العالم العربي

تونس.. القضاء يأذن بالتحقيق في ملابسات الانفجار بمنزل وزير الداخلية
Gettyimages.ru
وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t193

أفادت إذاعة "موزاييك" أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أذن بمباشرة الأبحاث لكشف ملابسات الانفجار الذي وقع صباح الاثنين في المنزل الوظيفي لوزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وحسب "موزاييك" فقد تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بإجراء التحقيقات والأبحاث اللازمة وإنجاز ما يلزم من تساخير فنية للكشف عن أسباب الانفجار بكامل الدقة.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد ذكرت يوم الاثنين أن زوجة الوزير تعرضت إلى إصابات طفيفة جراء الانفجار الناتج مبدئيا عن تسرب للغاز حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وأوضح مصدر أمني أن "الحادث المذكور لم يسفر عن أضرار لوزير الداخلية الذي كان موجودا بالمنزل، فيما تلقت زوجته الإسعافات اللازمة جراء إصابات طفيفة لحقت بها".

المصدر: "موزاييك"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا