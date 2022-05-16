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اليمن.. انفجار يهز مدينة عدن (صورة)

أخبار العالم العربي

اليمن.. انفجار يهز مدينة عدن (صورة)
Gettyimages.ru
مدينة عدن
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أفادت وسائل إعلام يمنية فجر يوم الثلاثاء بأن دوي انفجار عنيف سمع في مدينة عدن جنوب البلاد.

وقال شهود عيان لموقع "عدن الغد" اليمني إن انفجارا عنيفا سمع في أنحاء متفرقة في مدينة عدن.

وأوضحوا أن الانفجار ناتج عن عبوة أمام مبنى المجلس المحلي بدار سعد، دون أن يخلف أية خسائر مادية أو بشرية.

من جهة أخرى، ذكر مغردون على موقع "تويتر" أن الانفجار ناجم عن عن قنبلة صوتية.

المصدر: موقع "عدن الغد" اليمني

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