اليمن.. انفجار يهز مدينة عدن (صورة)

أفادت وسائل إعلام يمنية فجر يوم الثلاثاء بأن دوي انفجار عنيف سمع في مدينة عدن جنوب البلاد.

وقال شهود عيان لموقع "عدن الغد" اليمني إن انفجارا عنيفا سمع في أنحاء متفرقة في مدينة عدن.

وأوضحوا أن الانفجار ناتج عن عبوة أمام مبنى المجلس المحلي بدار سعد، دون أن يخلف أية خسائر مادية أو بشرية.

من جهة أخرى، ذكر مغردون على موقع "تويتر" أن الانفجار ناجم عن عن قنبلة صوتية.

الانفجار الذي سمع دويه قبل قليل ناتج عن قنبلة صوتية امام بوابة المجلس المحلي بمديرية #دار_سعد

والحمد لله لا توجد اي إصابات .#حفظ الله عدن وأهلها وامنها ولا نامت أعين الجبناء pic.twitter.com/jxAjMHFtVj — صالح الجرو (@AljrwSalh) May 16, 2022

المصدر: موقع "عدن الغد" اليمني