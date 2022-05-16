اليمن.. انفجار يهز مدينة عدن (صورة)
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t18w
أفادت وسائل إعلام يمنية فجر يوم الثلاثاء بأن دوي انفجار عنيف سمع في مدينة عدن جنوب البلاد.
وقال شهود عيان لموقع "عدن الغد" اليمني إن انفجارا عنيفا سمع في أنحاء متفرقة في مدينة عدن.
وأوضحوا أن الانفجار ناتج عن عبوة أمام مبنى المجلس المحلي بدار سعد، دون أن يخلف أية خسائر مادية أو بشرية.
من جهة أخرى، ذكر مغردون على موقع "تويتر" أن الانفجار ناجم عن عن قنبلة صوتية.
الانفجار الذي سمع دويه قبل قليل ناتج عن قنبلة صوتية امام بوابة المجلس المحلي بمديرية #دار_سعد— صالح الجرو (@AljrwSalh) May 16, 2022
والحمد لله لا توجد اي إصابات .#حفظ الله عدن وأهلها وامنها ولا نامت أعين الجبناء pic.twitter.com/jxAjMHFtVj
المصدر: موقع "عدن الغد" اليمني