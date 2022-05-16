محاولا الانتحار.. متهم يقفز من الطابق الرابع بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية في مصر

أقدم متهم على الانتحار بالقفز من الدور الرابع بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية شمال العاصمة القاهرة بعد عرضه على جهات التحقيق في اتهام مسند عليه.

وعلى الفور تم نقله مصابا في حالة خطرة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لمحاولة إسعافه وتقديم الخدمات الطبية.

وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بإقدام متهم بمحاولة الانتحار قفزا من الطابق الرابع، بمحكمة شبين الكوم عقب التحقيق معه، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.

وأوضح مصدر لموقع "القاهرة 24" أن حالة من الفزع سادت محيط محكمة شبين الكوم في المنوفية بعد محاولة متهم الانتحار.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة شبين الكوم إلى موقع الحادث للتحقيق في الواقعة، وسؤال شهود العيان وقوة تأمين المحكمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وأشار المصدر إلى أن قوة التأمين المكلفة بتأمين المبنى فوجئت بالواقعة، وبسؤال الحرس المصاحب للمتهمين، أوضح أن المتهم المصاب حاول الانتحار قفزا من الدور الرابع بالمحكمة، بعد دفع الحرس المسؤول والقفز من أعلى.

جدير بالذكر أنه تم وضعه المتهم تحت حراسة أمنية مشددة، لحين الانتهاء من الإجراءات الطبية والقانونية حيال الحادث.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري