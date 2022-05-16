الأردن.. الملكة رانيا العبد الله تقدم واجب العزاء لـ"أم الإمارات" بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

قدمت الملكة رانيا العبد الله عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني واجب العزاء بوفاة رئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأفادت وسائل إعلام إماراتية بأنه وفي مستهل الزيارة القصيرة يوم الاثنين إلى أبو ظبي، قدمت الملكة العزاء للشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

كما قدمت العزاء لزوجة الرئيس الراحل الشيخة شمسة بنت سهيل المزروعي.

وكانت الملكة قد نشرت تغريدة في الـ13 من مايو قالت فيها: "نشاطر الأهل في دولة الإمارات الشقيقة أحزانهم بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى فقيد الأمة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء والمواقف المشرفة، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته".

نشاطر الأهل في دولة الإمارات الشقيقة أحزانهم بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى فقيد الأمة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء والمواقف المشرفة، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته — Rania Al Abdullah (@QueenRania) May 13, 2022

المصدر: وسائل إعلام أردنية