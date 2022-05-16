الخارجية الأردنية: اعتداء القوات الاسرائيلية على جنازة الشريف تصرف لا إنساني ومرفوض

قال الناطق باسم وزراة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول إن اعتداء القوات الإسرائيلية على جنازة وليد الشريف في القدس وانتهاك حرمة المقبرة خلال التشييع تصرف "لا إنساني مدان ومرفوض".

وأكد الناطق في بيان صادر عن الوزارة إن "على إسرائيل أن تكف عن ممارساتها الاستفزازية وتوقف جميع الانتهاكات بحق الفلسطينيين".

وتابع الناطق باسم الوزارة أن "على إسرائيل احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس".

وأصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين خلال قمع الجيش الإسرائيلي للمشيعيين في جنازة الشريف في القدس واعتدت عليهم داخل "مقبرة المجاهدين" في القدس أثناء مراسم دفنه.

المصدر: RT