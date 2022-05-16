حماس تعليقا على أحداث جنازة الشريف في القدس: قيادة العدو فقدت صوابها وباتت في حالة من الذعر والخوف

أكدت حركة حماس أن ما فعلته القوات الإسرائيلية خلال جنازة وليد الشريف "إرهاب صهيوني سيقابل بمزيد من الصمود والتحدي والمواجهة المفتوحة".

وقالت الحركة في تصريح صحفي مساء اليوم الإثنين، إن "اعتداء قوّات الاحتلال الصهيوني على جماهير شعبنا وأهلنا في القدس، الذين خرجوا في تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف، مساء اليوم، وقمعهم واستهدافهم بالرّصاص الحيّ، وإصابة العشرات منهم، هو جريمة تفضح إرهاب وسادية هذا العدو، وانتهاكاته لكلّ القوانين والأعراف والشرائع".

وأضافت أن "هذه الجريمة تكشف مجددا أن قيادته قد فقدت صوابها، وباتت في حالة من الذعر والخوف، أمام حالة التلاحم والصمود الشعبي والتصدي لكلّ مخططاته التهويدية والاستيطانية".

وأصيب أكثر من 50 مواطنا فلسطينيا خلال اعتداء القوات الاسرائيلية على جنازة وليد الشريف في مدينة القدس والذي توفى السبت الماضي متأثرا بإصابته خلال مواجهات وقعت مع قوات إسرائيلية في شهر رمضان في باحات الأقصى.

المصدر: RT