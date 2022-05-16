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الإمارات.. محمد بن زايد يتلقى هاتفيا تعازي الأسد وقديروف

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الإمارات.. محمد بن زايد يتلقى هاتفيا تعازي الأسد وقديروف
Gettyimages.ru
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
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تلقى رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان اتصالين هاتفيين من الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الشيشاني رمضان قديروف قدما خلالهما التعازي في رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونوه الرئيسان بالمناقب الحميدة للراحل وسيرته الطيبة ودوره في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس بشار الأسد ورمضان قديروف عن شكره وتقديره لما عبرا عنه من مشاعر طيبة تجاه الإمارات، متمنيا لسوريا والشيشان الخير والنماء والإزدهار.

المصدر: وام

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