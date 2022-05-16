فلكي: اللون الأحمر سيصبغ سماء الكويت لمدة يومين

توقع فلكي كويتي أن تستمر العاصفة الترابية القوية أكثر من يومين في الكويت، بعد وصولها من العراق، ودعا إلى الحيطة والحذر.

ونقلت صحيفة "الجريدة" عن الفلكي عادل السعدون أن "اللون الأحمر سيصبغ سماء الكويت نظرا لطبيعة تربة العراق الزراعية وبالأخص في المناطق الجنوبية منها".

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ودعا الكويتيين والمقيمين في البلاد إلى الحيطة والحذر وعدم الخروج أثناء مرور العاصفة القادمة من مدينة البصرة جنوب العراق، إلا للضرورة.

وذكّر السعدون بالاحتياطات التي يجب اتخاذها خلال موجة الغبار، عبر أحكام إغلاق النوافذ والأبواب".

المصدر: "الجريدة" الكويتية