تشييع جنازة وليد الشريف.. إصابة 9 أشخاص في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في القدس (فيديو)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس مساء يوم الاثنين إن 9 أشخاص أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال منذ بداية تسليم جثمان الشهيد وليد الشريف حتى الآن.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أنه تم نقل إصابتين للمستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن مواجهات عنيفة اندلعت مساء الاثنين، بين الشرطة الإسرئيلية والمقدسيين عقب تشييع الجثمان.

وأطلقت الشرطة العشرات من قنابل الغاز تجاه الشبان الذين شيعوا جثمان الشهيد الشريف، قرب باب العامود بمدينة القدس، كما اعتقلت عددا من المشيعين.

وكانت مراسلة RT في القدس قد أفادت بأن مدينة القدس شهدت توترا كبيرا لحظة وصول جنازة المواطن المقدسي وليد الشريف إلى المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها في مدينة القدس تسلمت جثمان وليد الشريف (24 عاما) من السلطات الإسرائيلية بعد احتجاز دام يومين.

جدير بالذكر أن القوات الإسرائيلية انتشرت في القدس، تزامنا مع تسليم جثمان الشهيد وليد الشريف.

المصدر: RT