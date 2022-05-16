"من غدر سَيندم".. نائب عراقي يهدد بعد إسقاط عضويته في مجلس النواب

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الاثنين، إسقاط عضوية النائب في مجلس النواب مشعان الجبوري بسبب "تزوير شهادته الدراسية".

وجاء قرار المحكمة الاتحادية العليا بناء على دعوى قضائية رفعها النائب قتيبة الجبوري الذي ينحدر من ذات المحافظة والقبيلة التي ينحدر منها مشعان الجبوري.

وكتب مشعان الجبوري على حسابه في "تويتر" تعليقا على القرار: "رغم أن رئيس مجلس القضاء أبلغني أن الدعوى المرفوعة من قتيبة الجبوري غير مستوفية للشروط وتطمينات رئيس المحكمة الاتحادية بأن القضية ليست من اختصاصها، نجحت الضغوط السياسية للخصوم وبعض الحلفاء في جعل المحكمة تسقط عضويتي في مجلس النواب".

وأضاف "لكن الأكيد ستكون لهذه القضية تداعيات، ومن غدر سيندم".

رغم ان رئيس مجلس القضاء ابلغني ان الدعوى المرفوعة من قتيبة غير مستوفية للشروط وتطمينات رئيس المحكمة الانحادية بان القضية ليست من اختصاصها

نجحت الضغوط السياسية للخصوم وبعض الحلفاء في جعل المحكمة تسقط عضويتي في مجلس النواب ولكن الاكيد ستكون لهذه القضية تداعيات ؟ ومن غدر سيندم — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) May 16, 2022

وفي عام 2007 أسقطت عضوية مشعان الجبوري من مجلس النواب العراقي بسبب ما وصف آنذاك بـ"دعمه للإرهاب".

هذا، وأكد النائب العراقي أن المشتكي اتهمه بدعم الإرهاب وتمجيد حزب البعث وصدام حسين، فيما كان هو كان من فدائيي صدام ولم يسألهأحد.

المشتكي بدعواه المرفقة اتهمني بانني ادعم الارهاب وامجد بالبعث وصدام فيما كان هو كان من فدائيي صدام ولم يسأله احد pic.twitter.com/1VuA2Cs8yn — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) May 16, 2022

وتابع قائلا: "لقد شاركت في تأسيس النظام السياسي منذ بدايته عام 2003 وما جرى لي اليوم حدث ذاته عام 2007 حين أسقطوا عضويتي من مجلس النواب جراء مواقفي السياسية ووجهوا لي تهما كثيرة أسقطت حين احتاجوني!!.."

واختتم بالقول: "الخلاصة أن حال العراق لن يستقيم ما لم يتم استئصال بعض الأورام الخبيثة التي أنهكت جسد الدولة".

لقد شاركت في تاسيس النظام السياسي منذ بدايته عام ٢٠٠٣

وما جرى لي اليوم حدث ذاته عام ٢٠٠٧ حين اسقطوا عضويتي من مجلس النواب جراء مواقفي السياسية ووجهوا لي تهماً كثيرة اسقطت حين احتاجوني !!

الخلاصة ان حال العراق لن يستقيم ما لم يتم اسئصال بعض الاورام الخبيثة التي انهكت جسد الدولة — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) May 16, 2022

المصدر: RT