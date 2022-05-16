سعيد يشدد على ضرورة البت في الدعاوى القضائية المؤجلة منذ سنوات

اطلع الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الإثنين، على سير المرفق العمومي للقضاء، وذلك خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفال، مشددا على ضرورة البت في القضايا المنشورة منذ سنوات.

وتناول اللقاء سير المرفق العمومي للقضاء حيث أكد سعيد أن القضاء يجب أن يقوم بدوره في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، مشددا على ضرورة البت في عدد من القضايا التي لا تزال منشورة منذ سنوات.

وأشار إلى أن احترام إجراءات التقاضي هدفه تحقيق العدل لا أن يكون ذريعة لعدم الفصل في القضايا والإفلات من العقاب.

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المصدر: RT