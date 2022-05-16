 
مباشر

مصر.. مقتل شاب في شارع أمام المارة بـ 4 طلقات (صورة)

أخبار العالم العربي

مصر.. مقتل شاب في شارع أمام المارة بـ 4 طلقات (صورة)
Gettyimages.ru
مصر.. مقتل شاب في شارع أمام المارة بـ 4 طلقات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t16a

شهدت مدينة قويسنا في محافظة المنوفية المصرية جريمة بشعة راح ضحيتها شاب عندما أطلق عليه شخص آخر الرصاص في الشارع وأمام المارة.

وتلقت الجهات الأمنية في محافظة المنوفية إخطارا بمقتل شاب خلال فترة الظهيرة بالشارع العمومي بالمدينة.

وتبين مقتل الشاب بـ 4 طلقات نارية أودت بحياته في الحال وتبين أن وراء الواقعة صاحب محل، حيث أطلق النيران عليه أمام المارة وفر هاربا، كما تعدى عليه شقيقه بالضرب بعصا خشبية وسط حالة من الخوف بين المارة.

وأكد موقع "صدى البلد" المصري أن قوات الأمن بالمنوفية تمكنت من ضبط المتهمين بقتل شاب بطلقات نارية في شارع عمومي أمام المارة بمدينة قويسنا كما أنهالوا عليه بالضرب.

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة قتل شاب بمدينة قويسنا على يد شقيقين بطلقات نارية أمام المارة وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

مصر.. مقتل شاب في شارع أمام المارة بـ 4 طلقات (صورة)

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا