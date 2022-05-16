مصر.. مقتل شاب في شارع أمام المارة بـ 4 طلقات (صورة)

شهدت مدينة قويسنا في محافظة المنوفية المصرية جريمة بشعة راح ضحيتها شاب عندما أطلق عليه شخص آخر الرصاص في الشارع وأمام المارة.

وتلقت الجهات الأمنية في محافظة المنوفية إخطارا بمقتل شاب خلال فترة الظهيرة بالشارع العمومي بالمدينة.

وتبين مقتل الشاب بـ 4 طلقات نارية أودت بحياته في الحال وتبين أن وراء الواقعة صاحب محل، حيث أطلق النيران عليه أمام المارة وفر هاربا، كما تعدى عليه شقيقه بالضرب بعصا خشبية وسط حالة من الخوف بين المارة.

وأكد موقع "صدى البلد" المصري أن قوات الأمن بالمنوفية تمكنت من ضبط المتهمين بقتل شاب بطلقات نارية في شارع عمومي أمام المارة بمدينة قويسنا كما أنهالوا عليه بالضرب.

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة قتل شاب بمدينة قويسنا على يد شقيقين بطلقات نارية أمام المارة وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري