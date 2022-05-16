 
مباشر

الكويت توقف حركة الملاحة مؤقتا نتيجة التقلبات الجوية

أخبار العالم العربي

الكويت توقف حركة الملاحة مؤقتا نتيجة التقلبات الجوية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t165

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الإثنين، عن إيقاف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئها الثلاثة (الشويخ-الشعيبة-الدوحة) نتيجة للتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية إن "سوء الأحوال الجوية نتج عنه تدني مستوى الرؤية إلى أقل من 300 متر"، مضيفة أنه حرصا منها على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها قررت إيقاف حركة الملاحة على أن يتم استئنافها فور تحسن مدى الرؤية.

المصدر: "الوطن"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا