حملة تضامن واسعة في الجزائر مع مواطنة جزائرية حرمتها السلطات الأمريكية من ابنها

أفاد موقع "النهار" الجزائري بأن السلطات الأمريكية حرمت مواطنة مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية من ابنها، مشيرا إلى أن الأم تعيش أياما حرجة نتيجة لذلك.

وقال الموقع إن صبرينة والمتواجدة حاليا في المستشفى، أخطأت في ترك ابنها داخل السيارة بينما ذهبت إلى المتجر.

وعندما عادت كانت الشرطة الأمريكية في انتظارها، بحيث وضعوا الأصفاد وأخذوها إلى السجن بتهمة تعريض الطفل للخطر. كما قاموا بأخذ ابنها أيضا إلى خدمات حماية الطفل، وسحبوا سيارتها.

وقضت صبرينة أكثر من 24 ساعة في السجن دون أخذ أدويتها، خاصة وأنها مصابة بالسكري، ومرض السيلياك وناجية من السرطان.

وبعد أن تم دفع كفالتها غادرت السجن وهي في حالة حرجة. حيث اضطروا إلى أخذها إلى وحدة العناية المركزة حيث لا تزال تحت الملاحظة.

وقد حصلت الجزائرية على جلسة استماع، وهي بحاجة إلى تعيين محاميين، محامي جنائي لها والآخر لإعادة ابنها.

وتضامنا مع الأزمة التي تمر بها صبرينة، تم استحداث صفحة تضامنية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم please help sabrina get her son back، بهدف مساعدة صبرينة على جمع المال لدفع مستحقات المحامين.

المصدر: "النهار"