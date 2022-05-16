رسميا.. الكاظمي يقيل أمين بغداد: كنت أنتظر منه النهوض بواقع العاصمة

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عن إقالة أمين العاصمة علاء معن لـ"تصحيح المسار".

وذكرت الوثيقة التي وقعها رائد جوحي مدير مكتب الكاظمي، أن "بغداد وأهلها ظلموا كثيرا، وقد كنت أنتظر من أمين بغداد أن ينهض بواقعها بما يكفي وبما يليق بأهلها، لكن للأسف النتائج لم تكن ترتقي إلى مستويات التعهدات والتوقعات، بل کثرت الوعود وقل العمل، ووصل واقع خدمات العاصمة إلى مستوى لا يمكن القبول به".

وأضاف: "ومن أجل العمل سريعا على تصحيح هذا المسار بإدارة تلبي استحقاقات بغداد الأصالة والعراقة، أوافق على طلب إنهاء تكليف علاء كاظم معن أمين بغداد".

المصدر: RT