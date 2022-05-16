 
مباشر

مراسلنا: الموانئ العراقية توقف عملياتها البحرية بسبب العواصف الترابية

أخبار العالم العربي

مراسلنا: الموانئ العراقية توقف عملياتها البحرية بسبب العواصف الترابية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t14l

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، أن الشركة العامة للموانئ العراقية أوقفت عملياتها البحرية بسبب العواصف الترابية.

وذكر مراسلنا، أن العواصف الترابية التي ضربت العراق منذ الليلة الماضية، تسببت بإيقاف الحركة البحرية للموانئ جنوبي البلاد.

وقبل ذلك أعلنت مطارات العراق عن إيقاف رحلاتها الجوية لليوم الاثنين بسبب العواصف الترابية، قبل أن تعود الخطوط الجوية العراقية لاستئنافها في مطار بغداد الدولي، ويبدو أنها عادت لإيقافها بسبب ازدياد موجة العواصف.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا