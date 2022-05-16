غضب سعودي بعد طلب توظيف أطباء بيطريين من مصر

أثار تعميم متداول يحمل اسم هيئة مصرية غضبا واسعا بين المغردين السعوديين، بعد أن تضمن إعلانا يتضمن رغبة "الجانب السعودي"، التعاقد مع فنيين وأخصائيين بيطريين من مصر.

والتعميم الذي صدر عن مكتب مدير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية، أشار إلى تلقي الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية برقية من وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، أشعل موجة سخط كبيرة بين أوساط الكثير من المغردين السعوديين الذين عبروا عن استيائهم من موقف الوزارة الذي تجاهل وجود عاطلين سعوديين مؤهلين بحسب ما تفاعل معه المغردون.

هذا وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أن "الوزارة تعلن عن وظائف الأطباء البيطرين (للسعوديين) بشكل دوري على موقعها الإلكتروني وكان آخرها بتاريخ 1443/3/15".

المصدر: "عكاظ|