القضاء يحسم قضية أثارت ضجة وجدلا كبيرا في مصر بعد إصدار حكم تاريخي

أصدرت محكمة جنح مستأنف الطفل بطنطا في مصر قرارا بتأييد الحكم بالسجن 5 سنوات على المتهم السادس بقضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني.

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وكانت أصدرت محكمة الطفل بمجمع محاكم طنطا في محافظة الغربية، حكمها سابقا بحبس المتهم سنتين عن التهمة الأولى بهتك العرض بدون قوة وتهديد، وحبسه ثلاث سنوات عن التهمة الخاصة بنشر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو بدون موافقة المجني عليها.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بقضية انتحار فتاة تدعى بسنت (17 عاما) من كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعدما قام أحد الشبان بتركيب صور مخلة لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها.

وأحالت النيابة العامة 5 متهمين لمحكمة الجنايات في واقعة انتحار بسنت إثر ابتزاز وتنمر بعض الأشخاص وتداول صور مفبركة لها.

ويعد هذا الحكم هو الأول من نوعه في قضية ابتزاز إلكتروني أدت إلى انتحار فتاة في مصر، بعدما أقدمت الفتاة على الانتحار باستخدام حبة الغلة السامة.

المصدر: اليوم السابع