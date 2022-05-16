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الأمن المصري يكشف تفاصيل القبض على فتاة أثارت جدلا واسعا بفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار العالم العربي

الأمن المصري يكشف تفاصيل القبض على فتاة أثارت جدلا واسعا بفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي
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كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى الفتيات بالترويج لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر؛ وضبط مرتكبة الواقعة.

وأوضح بيان وزارة الداخلية المصرية: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى الفتيات بالترويج لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة.. وتضرر بعض الفتيات حيال شرائهم تلك المنتجات".

وتابع البيان: "بالفحص أمكن تحديد المذكورة وتبين أنها (إحدى الفتيات- مقيمة بمنطقة إمبابة بالجيزة)".

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من استهداف المذكورة وأمكن ضبطها وبحوزتها (كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر والمخالفة للمواصفات)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: RT

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