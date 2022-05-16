أساقفة الأراضي المقدسة يتهمون إسرائيل بـ "عدم احترام" الكنيسة

اتهم بطريرك القدس للاتين، بييرباتيستا بيتسابالا، إسرائيل بـ "عدم احترام" الكنيسة خلال تشييع الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

إقرأ المزيد

وقال بيتسابالا، متحدثا باسم أساقفة الأراضي المقدسة في مؤتمر صحفي، إن "الشرطة دخلت مرفقا صحيا مسيحيا، لم تحترم الكنيسة أو المنشأة الصحية أو الموتى"، معتبرا أن تدخل الشرطة واستخدامها غير المبرر للقوة، انتهاك خطير للأعراف والمعايير الدولية".

وشارك الآلاف في تشييع مراسلة قناة "الجزيرة" التي قتلت الأربعاء برصاصة في الرأس خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وهاجمت الشرطة المشيعين في المستشفى الفرنسي، الذين أصروا على حمل النعش والسير به نحو كنيسة الروم الكاثوليك الملكيين ورفعوا العلم الفلسطيني.

وكاد نعش أبو عاقلة أن يسقط أرضا من أيدي المشيعين بعد أن تعرضوا للضرب بالهراوات من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت بعضهم.

من جهته، استنكر المستشفى الفرنسي إجراءات الشرطة الإسرائيلية "غير المسؤولة".

وقال مدير المستشفى جميل كوسا/ "نشجب ونستنكر الإجراءات اللامسؤولة التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي ضد مستشفى مار يوسف والعاملين فيه".

المصدر: أ ف ب