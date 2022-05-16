السفارة الأمريكية باليمن تعلق على أول رحلة بين صنعاء وعمان وتوجه طلبا للأطراف اليمنية

رحبت السفارة الأمريكية في اليمن، اليوم الاثنين، بأول رحلة بين صنعاء وعمان منذ عام 2016، داعية إلى تنفيذ باقي بنود الهدنة.

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وقالت السفارة عبر "تويتر": "نرحب برحلة اليوم بين صنعاء وعمان، وهي الأولى منذ عام 2016. ونتطلع إلى تنفيذ باقي بنود الهدنة، بما في ذلك فتح الطرق المؤدية إلى تعز".

نرحب برحلة اليوم بين صنعاء وعمان، وهي الأولى منذ عام 2016. ونتطلع إلى تنفيذ باقي بنود الهدنة، بما في ذلك فتح الطرق المؤدية إلى تعز. ندعو جميع الأطراف إلى العمل معا من أجل سلام دائم. — US Embassy to Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) May 16, 2022

وأضافت: "ندعو جميع الأطراف إلى العمل معا من أجل سلام دائم".

وأفاد مراسل RT في وقت سابق، بوصول أول رحلة مدنية للخطوط الجوية اليمنية، اليوم، إلى مطار صنعاء.

المصدر: RT