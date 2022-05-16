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السفارة الأمريكية باليمن تعلق على أول رحلة بين صنعاء وعمان وتوجه طلبا للأطراف اليمنية

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السفارة الأمريكية باليمن تعلق على أول رحلة بين صنعاء وعمان وتوجه طلبا للأطراف اليمنية
Globallookpress
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رحبت السفارة الأمريكية في اليمن، اليوم الاثنين، بأول رحلة بين صنعاء وعمان منذ عام 2016، داعية إلى تنفيذ باقي بنود الهدنة.

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وقالت السفارة عبر "تويتر": "نرحب برحلة اليوم بين صنعاء وعمان، وهي الأولى منذ عام 2016. ونتطلع إلى تنفيذ باقي بنود الهدنة، بما في ذلك فتح الطرق المؤدية إلى تعز".

وأضافت: "ندعو جميع الأطراف إلى العمل معا من أجل سلام دائم".

وأفاد مراسل RT في وقت سابق، بوصول أول رحلة مدنية للخطوط الجوية اليمنية، اليوم، إلى مطار صنعاء.

المصدر: RT

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