ما الذي كتبه الرئيس عبد المجيد تبون على ضريح مؤسس الجمهورية التركية أتاتورك؟ (فيديو)

زار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال اتاتورك في العاصمة أنقرة

إقرأ المزيد

هذا ووضع تبون، إكليلا من الزهور على الضريح، ووقف دقيقة صمت احتراما لأتاتورك.

وبحسب ما نقلت وكالة "الأناضول"، دون تبون في دفتر الشرف في الضريح قائلا: "على أعتاب مئوية تأسيس الجمهورية التركية وما تستحضره الذكرى من معانٍ لقيم النضال والتضحية والبناء والتشييد بقيادة الزعيم الخالد مصطفى كمال أتاتورك، أقف مترحما في أرض تركيا وشاهدا مطمئنا على مواصلة المسيرة والنهج القويم بقيادة حكيمة لأخي وصديقي الرئيس رجب طيب أردوغان".

وتابع: "أسأل الله العلي القدير مزيد التوفيق للرئيس أردوغان في قيادة تركيا حكومة وشعبا والدفع بها قدما نحو الرفعة والسؤدد، حضارة قائمة عبر التاريخ ممتدة متجددة في الحاضر ومستشرفةً لمستقبل يصون أمجاد الشعوب والأمم في كنف السلام والطمأنينة".

كما تجول تبون والوفد الجزائري في متحف الضريح برفقة نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

المصدر: "الأناضول" + RT