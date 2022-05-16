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سعد الحريري يعلق على انتهاء الانتخابات النيابية اللبنانية وقراره بالمقاطعة

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سعد الحريري يعلق على انتهاء الانتخابات النيابية اللبنانية وقراره بالمقاطعة
AP Hussein Malla
رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري
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علق رئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري، على انتهاء الانتخابات النيابية اللبنانية، لافتا إلى أن لبنان "أمام منعطف جديد".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال سعد الحريري: "انتهت الانتخابات ولبنان أمام منعطف جديد..الانتصار الحقيقي لدخول دم جديد الى الحياة السياسية".

وأضاف الحريري: "قرارنا بالانسحاب كان صائبا..هز هياكل الخلل السياسي وهو لا يعني التخلي عن مسؤولياتنا.. سنبقى حيث نحن نحمل حلم رفيق الحريري ونفتح قلوبنا وبيوتنا للناس.. نسأل الله أن يحمي لبنان".

وسبق أن أعلن الحريري، الذي يعد من أبرز المكونات السياسية في لبنان، تعليق نشاطه في الحياة السياسية وعزوفه وتيار "المستقبل" الذي يتزعمه، عن خوض الانتخابات.

المصدر: RT

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