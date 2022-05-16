الصدر برسالة لـ"الثلث المعطل" في البرلمان: لن نتحالف معكم!

قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إن التيار لن يتحالف مع "خصومه" الفائزين في الانتخابات النيابية الأخيرة.

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وفي رسالة وجهها إلى "الثلث المعطل" في البرلمان العراقي، أكد أن التيار الصدري لن يتحالف معهم لغرض تشكيل الحكومة.

وأضاف: "إن الشعب يعاني من الفقر، فلا هناك حكومة أغلبية جديدة قد تنفعه، ولا حكومة حالية تستطيع خدمته ونفعه"، سائلا: "هل وصلت الوقاحة إلى درجة تعطيل القوانين التي تنفع الشعب (عينك عينك)؟".

ووصف أفعال "الثلث المعطل" بـ"المشينة"، قائلا: "إنهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه، والأعجب من ذلك مسايرة قبائل أفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أو لا يعلم".

وتابع قائلا: "إن السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والأنفس وتسلط المليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة والفساد الذي ملئ أرض العراق بالسرقات والخطف والقتل حتى صار ساسة العراق مثلا يحتذى به بالفساد والرذيلة، إلا من ثلة قليلة اضمحل أثرها ولا زال يضمحل".

المصدر: "السومرية"