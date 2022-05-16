تغريدة للسفير السعودي في لبنان تزامنا مع صدور نتائج للانتخابات النيابية تثير تفاعلا كبيرا

أثارت تغريدة للسفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، لتزامنها مع صدور معظم النتائج الأولية للانتخابات النيابية اللبنانية.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر البخاري آية من القرآن الكريم وقال: "ومن أَصدق من الله قيلا": "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُم".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه التغريدة وأعادوا نشرها، وسط عدد كبير من التعليقات، حيث قال أحدهم: "الحمدلله.. لبنان العشق عربي عربي عربي"، وأضاف آخر: "الحمدلله معاليك صباحك جميل كصباح انتصار صوت الحق والأمل بلبنان جديد".

هذا وعلق أحد الحسابات قائلا: "مبروك النصر للشرفاء.. لبنان عربي مهما تكالبت عليه أهل الشر.. لبنان الجديد بإذن الله.. والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. يسعد صباحك سعادة السفير".

مبروك النصر للشرفاء .لبنان عربي مهما تكالبت عليه اهل الشر لبنان الجديد باذن الله .والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم.يسعد صباحك سعادة السفير — Abdelrahim Othman (@AbdelrahimOthm4) May 16, 2022

في حين قال أحدهم معلقا بآية من القرآن الكريم: يسم الله الرحمن الرحيم": "قل هل أنبؤكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا" صدق الله العلي العظيم".

بسم الله الرحمن الرحيم "قل هل أنبؤكم بالأخسرين أعمالا ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا "

صدق الله العلي العظيم . — imad haidar (@3omda71) May 16, 2022

المصدر: RT