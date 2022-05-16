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لبنان.. تحذير من "أزمة رغيف" خلال اليومين المقبلين

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لبنان.. تحذير من
Globallookpress
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حذر اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان، من تفاقم أزمة رغيف الخبز خلال اليومين المقبلين، مطالبا بتأمين حاجة الأفران والمخابز للطحين.

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وقال اتحاد نقابات المخابز والأفران، في بيان، إن "قطاع الأفران يمر بأزمة نقص حادة في مادة الطحين منذ أسبوعين ولم يتحرك الاتحاد حرصا منه على تمرير العملية الانتخابية دون أزمة ولعدم اتهامه بإحداث بلبلة في قطاع الرغيف في الظروف الراهنة".

وشدد على أنه "بات من الضروري ان نطرح الصوت للمطالبة بتأمين حاجة الأفران والمخابز للطحين بعد أن شارفت كميات الطحين لدى الأفران على الانتهاء في مهلة لا تتعدى ثلاثة أيام".

وحذر من "عدم معالجة هذا الموضوع اليوم قبل الغد لأن الأزمة واقعة، وقد تتفاقم خلال اليومين المقبلين".

المصدر: "بنت جبيل"

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