الجيش المصري يكشف طريقته لتصحيح أفكار المتطرفين

قال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، إن أهالي سيناء أصبح لديهم وعي بمدى خطورة الفكر الإرهابي والعناصر الإرهابية.

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وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في تصريحات عبر برنامج على مسؤوليتي مع الإعلامي أحمد موسى مساء الأحد: "نحن لا نغفل دور أهالي سيناء العظيم في مواجهة ودحر ومكافحة الإرهاب.. والاستراتيجية الشاملة لمواجهة ودحر الإرهاب تعتمد على مجابهة الفكر بالفكر من خلال معركة الوعي".

وأضاف المتحدث العسكري أنه يجري توفير مساكن للعناصر غير المطلوبة أمنيًا، وعرض الكتب الأزهرية عليهم لتصحيح أفكارهم، مشيرا إلى وجود انشقاقات حدثت داخل التنظيمات الإرهابية.

وأكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أن القوات المسلحة وجهت العديد من الضربات القاصمة للجماعات الإرهابية في سيناء على مدى السنوات الماضية، مقدمًا العزاء في شهداء الوطن الأبطال من رجال الجيش.

وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري إن جهود القوات المسلحة المصرية أسفرت عن استهداف عدد من أوكار الجماعات الإرهابية وتدمير عربات دفع رباعي.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن استراتيجية مكافحة الإرهاب تقوم على محاور تنموية واجتماعية، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تعمل على تدمير البنية التحتية للجماعات الإرهابية بشمال سيناء.

المصدر: القاهرة 24