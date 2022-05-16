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الرئيس الجزائري يوضح الهدف من مبادرة "لم الشمل"

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يوضح الهدف من مبادرة
Globallookpress
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قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن الهدف من مبادرة "لم الشمل" التي أطلقها، هو تكوين جبهة داخلية متماسكة.

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وخلال لقائه مع الجالية الجزائرية في تركيا، تطرق تبون إلى مبادرة "لم الشمل" التي أطلقها والتي اعتبرها ضرورية من أجل "تكوين جبهة داخلية متماسكة".

وفي هذا الصدد، اعلن عن انعقاد "لقاء شامل للأحزاب الجزائرية في الأسابيع المقبلة"، بعد اللقاءات الفردية التي أجراها مؤخرا مع قادة الأحزاب، مبرزا أن هذه اللقاءات سمحت بمناقشة وتقييم العديد من القضايا.

وبدأ الرئيس الجزائري، زيارة مدتها ثلاثة أيام، إلى تركيا لإجراء مباحثات بشأن قضايا ذات اهتمام مشترك، استجابة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: "الشروق"+RT

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