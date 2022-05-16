مصر.. القبض على مواطن بحوزته كمية ضخمة من الذهب

تمكنت مديرية أمن الجيزة في مصر من إلقاء القبض على طاهر الحصاوي "مستريح أسوان"، أثناء اختبائه بمنطقة العمرانية.

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ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، تردد عدد من المواطنين أمام معرض سيارات ملك أحد الأشخاص مقيم بمركز ادفو بأسوان، طاهر الحصاوي، الشهير بـ"مستريح أسوان"، للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة السيارات بأسلوب الوعدة، وكذا تحصله على سياراتهم لتشغيلها، وعدم قيامه بالسداد في الموعد المحدد، واضطلاع بعض الأشخاص بإضرام النيران بمنزل كلًا من والده، ونجل خالته وكذا سيارة ملاكي بدون لوحات وإحداث تلفيات بسيارة ربع نقل "بدون لوحات" كانتا متواجدتين بجوار منزل الأول دون إصابات، وقد تم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية وضبط مرتكبي الواقعة.

كما تردد عدد من المواطنين أمام معرض سيارات آخر كائن بمركز شرطة كوم امبو ملك طاهر الحصاوي، لذات السبب تم صرفهم.

أسفرت جهود البحث عن ضبط المتهم طاهر الحصاوي، بمكان اختبائه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة وبحوزته 16 سبيكة ذهبية وزنت 10،500 كيلوغرام ومبلغ مالي كما تم ضبط والده وعدد من معاونيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشهدت قرية الشرفا بمركز ادفو محافظة أسوان، صباح اليوم، حالة من الفوضى خلال الساعات الماضية، بعدما شهدت القرية تجمهرا لأعداد كبيرة من ضحايا طاهر الحصاوي، حيث استولى على ملايين الجنيهات من الضحايا ليفر هاربًا بعدها خارج القرية، مما دفع الضحايا لأحداث حالة من الفوضى التي تصاعدت وتيرتها خلال الساعات الماضية.

المصدر: القاهرة 24