حماس.. القطار الهوائي يحمل أبعادا خطيرة ستؤثر على قلب القدس

دانت "حماس" مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على إقامة قطار هوائي في القدس، مشيرة إلى أنه يحمل في طياته أبعادا سياسية وعمرانية خطيرة ستؤثر على قلب مدينة القدس وأحيائها القديمة.

وأوضح الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، اليوم الاثنين، أن "القطار الهوائي جزء لا يتجزأ من مشاريع التهويد الصهيونية المستمرة التي تسعى إلى تغيير وطمس معالم المدينة العربية والإسلامية وهويتها الحضارية".

ودعا المؤسسات الدولية والإقليمية، وفي المقدمة منها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى سرعة التحرك لوقف تلك المخططات والمشاريع، التي تهدد الوجود الفلسطيني، وطابع القدس الحضاري ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، في انتهاك صارخ للمواثيق والقرارات الدولية كافة، على حد تعبيره.

ونوه برهوم بأن ذلك يستدعي أيضا حراكا قويا من السلطة الفلسطينية، بوقف علاقاتها الأمنية مع إسرائيل والتوجه إلى المحاكم الدولية، لإدانة الاستيطان، ومحاكمة قادة إسرائيل على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ومدينة القدس.

المصدر: وفا