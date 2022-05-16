صحيفة: إحياء "ذكرى النكبة" في المغرب وتنديد بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

شهدت الساحة المقابلة للبرلمان المغربي، إحياء لـ"ذكرى النكبة" واحتفالا بـ"استمرار المقاومة الفلسطينية لإسرائيل، بعد 74 عاما من النكبة، وفق صحيفة "هسبريس".

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وبحسب "هسبريس"، شهدت العاصمة المغربية الرباط، "إحراق العلم الإسرائيلي، وشعارات قوية تساند "المقاومة الفلسطينية"، بمختلف أشكالها، وتنديدا بـ"الاحتلال الإسرائيلي الذي هو الإرهاب"، بحضور وجوه إسلامية ويسارية وحقوقية، ووزراء سابقين، وبرلمانيين حاليين وسابقين.

وفي كلمة له في الحفل، هاجم عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، واصفا إياه بـ"الناطق باسم تل أبيب بالرباط"، وبـ"عنوان قرصنة القرار الدبلوماسي المغربي"، وفق الصحيفة.

في حين قال عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان: "الشعب الفلسطيني منذ 74 عاما وهو مستمر في مقاومة نظام الأبرتهايد (الفصل العنصري) رغم جرائم الإبادة والتشريد..نحيي انتصار المقاومة الفلسطينية وتغييرها معادلات الصراع في المنطقة، رغم تكالب الأنظمة العربية، والمنتظم الدولي، والإمبريالية، والغزو الإمبريالي، وعلى رأسه الإمبريالية الأمريكية".

وأكمل: "الشعب المغربي ظل مساندا على استمرار تاريخه الحديث لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقه في الاستقلال والعودة وتقرير المصير، وبناء الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، بمختلف أشكال الدعم، بما في ذلك انضمام عدد من الشباب المغربي، من مختلف المكونات المجتمعية، إلى فصائل المقاومة الفلسطينية المختلفة، وأدى الثمن بسقوط شهداء ومعتقلين، رجالا ونساء، كما قدم شهداء من الجيش المغربي في حرب 1973 في الجولان"، معتبرا أن "المطبعين يخونون الشعب الفلسطيني".

من جهتها، أوضحت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، في تصريح لـ"هسبريس" قائلة: "مشاركتي في إحياء هذه الذكرى جاءت طوعية وعادية، لنقول إلى جانب، كافة القوى المناضلة، إن الشعب المغربي كله إلى جانب الشعب الفلسطيني بدون أي قيد أو شرط..كنا، وما زلنا، وسنشارك إلى حين نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى"، كما رددت نبيلة منيب: "الشعب يريد تجريم التطبيع".

وأضافت: "نؤمن بعدالة قضية الشعب الفلسطيني البطل، ونعرف بأن اليوم ليس احتفالا بالنكبة و74 عاما على تأسيس هذا الكيان الغاشم، بل 74 عاما على هذا الكفاح البطولي للشعب الفلسطيني الذي لم ولن ينهزم، و74 عاما من الصمود ودعم القضية من قبل أجيال متتالية من المغاربة الذين يحبون فلسطين ويؤمنون بعدالة قضيتها".

وعلقت على مقتل الإعلامية شيرين أبو عاقلة بالقول: "تلقينا خبر استشهاد الصحافية المقتدرة شيرين أبو عاقلة، رحمة الله عليها، بصدمة ككل الأحرار في هذا العالم..وجهنا برقيات تعزية إلى الفصائل الفلسطينية، وإلى الشعب الفلسطيني عبرها..تألمنا وبكينا مع الفلسطينيين، ولكن في الوقت نفسه نعرف، كما يقول الفلسطينيون، أن كل شهيد وشهيدة يقربوننا إلى النصر، إلى انتصار القضية".

المصدر: "هسبريس"