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وفاة "ذو الهمة شاليش" أبرز رجال المخابرات السابقين في سوريا

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وفاة
Gettyimages.ru
سوريا
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شيعت بلدة القرداحة في محافظة اللاذقية أحد أبرز رجال المخابرات السابقين في سوريا اللواء زهير شاليش ابن عمة الرئيس السوري بشار الأسد، عن عمر ناهز 71 عاما.

وتولى اللواء شاليش الذي يطلق عليه ذو الهمة شاليش عدة مناصب أمنية أبرزها رئاسة الأمن الرئاسي في عهدي الرئيس الراحل حافظ الأسد والرئيس بشار الأسد.

كما ترأس فرع العمليات في المخابرات الخارجية السورية قبل أن يتقاعد عام 2019.

وكان ذو الهمة شاليش يتلقى العلاج في مستشفى الرازي بدمشق قبل إعلان وفاته يوم السبت، وتم نقل الجثمان إلى مسقط رأسه في مدينة القرادحة.

جدير بالذكر أن شاليش استهدف بالعقوبات الأوروبية والأمريكية التي فرضت على دمشق.

وفاة

ونعى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اللواء الراحل.

المصدر: وسائل إعلام

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