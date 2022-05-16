وفاة "ذو الهمة شاليش" أبرز رجال المخابرات السابقين في سوريا

شيعت بلدة القرداحة في محافظة اللاذقية أحد أبرز رجال المخابرات السابقين في سوريا اللواء زهير شاليش ابن عمة الرئيس السوري بشار الأسد، عن عمر ناهز 71 عاما.

وتولى اللواء شاليش الذي يطلق عليه ذو الهمة شاليش عدة مناصب أمنية أبرزها رئاسة الأمن الرئاسي في عهدي الرئيس الراحل حافظ الأسد والرئيس بشار الأسد.

كما ترأس فرع العمليات في المخابرات الخارجية السورية قبل أن يتقاعد عام 2019.

وكان ذو الهمة شاليش يتلقى العلاج في مستشفى الرازي بدمشق قبل إعلان وفاته يوم السبت، وتم نقل الجثمان إلى مسقط رأسه في مدينة القرادحة.

جدير بالذكر أن شاليش استهدف بالعقوبات الأوروبية والأمريكية التي فرضت على دمشق.

ونعى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اللواء الراحل.

البقــــــــــاء لله

إنَّ لله وإنَّ إليهِ راجعون

اللواء #ذو_الهمة_شاليش في ذمة الله

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته و ألهم أهله الصبر و السلوان

تعازينا القلبية لآل الأسد و آل شاليش الكرام

إنا لله و إنا إليه راجعون #قيادة_لواء_الامام_محمد_الباقر_علية_السلام_في_سورياpic.twitter.com/8ISUNxs1hh — hussam al-baqer (@sajedalbaqer313) May 15, 2022

المصدر: وسائل إعلام