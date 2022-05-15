مصر.. إحالة فتيات "تيك توك" لجنح الاقتصادية

أصدرت دائرة جنح النقض المصرية حكمها بعدم الاختصاص والإحالة لجنح النقض الاقتصادية في طعون فتيات "تيك توك" مودة الأدهم، شيري هانم وزمردة وأخريات عن أحكام استئناف القاهرة الاقتصادية.

وقدم المحامي هاني سامح مذكرة للطعن في الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة جاء فيها مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور في التسيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها وبطلان الأدلة الالكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وانهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون والأصول العلمية الإلكترونية.

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ولفت المحامي إلى "تجاهل الرد على الدفع بالبطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية، وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والاطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور (مادة 57) والقانون (مادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية) ومبادئ محكمة النقض (الواردة بالطعن 6852 سنة 59) لعدم الحصول على إذن مسبق بالإطلاع المسبب من قاضي جزئي مع تجاوز الضابط لإذن النيابة العامة، ولبطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها في غيبة محام عن المتهمتين انتهاكًا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائي"ة.

ومازال طعن مودة الأدهم عن جناية الاتجار بالبشر بمحكمة النقض، ولم يحدد له جلسة بعد.

يذكر أن مودة قدمت عن طريق مكتب هاني سامح، مذكرة للطعن وارد بها أسباب النقض في الحكم الصادر في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها في 20 يونيو الماضي، كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات، وغرامة مائتا ألف جنيه، والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذي خُفض حضوريا لثلاث سنوات رأفةً بسنها الصغيرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية