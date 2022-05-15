مصر.. لجنة العفو الرئاسي تنظر ملفات 1074 سجينا تمهيدا لإطلاق سراحهم

قال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي بمصر، إنه يتم فحص ملفات 1074 مسجونا، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنهم والإفراج عنهم هذا الأسبوع.

وأشار المحامي العوضي إلى أنه "من الممكن أن يخرجوا على دفعات، أو يؤجل خروج بعضهم".

وأضاف: "كثير من المحبوسين على ذمة قضايا مرتبطة بأعمال العنف، فُهمت منشوراتهم على السوشيال ميديا خطأ أنها دعوات للعنف ومشاركة في أعمال عنف".

وتابع: "موقف شخصي معايا كنت متخانق مع صديق، وكتبت بوست أرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت قطافها، وتزامن المنشور مع دعوات المقاول محمد علي للتظاهر، فظن البعض أني مشارك في مظاهرات محمد علي، رغم موقفي الواضح منه، والموقف ده حاصل مع ناس كثير من المحبوسين".

واختتم بالإشارة إلى أنه وافق على الانضمام للجنة العفو الرئاسي بمصر من أجل التخفيف عن أسر المحبوسين.

المصدر: "القاهرة 24"