"واس": العاهل السعودي يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الأحد، مستشفى في جدة، حيث خضع لفحوص طبية شاملة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان للديوان الملكي، غادر خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.

ودخل الملك البالغ من العمر 86 عاما إلى المستشفى في 7 مايو، وخضع لتنظير القولون وكانت نتائجه إيجابية، لكن الأطباء قرروا إبقائه في المستشفى لبعض الوقت للراحة والتعافي من العملية. وفي عام 2020، خضع الملك لعملية جراحية في المرارة.

المصدر: واس