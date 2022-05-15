بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة.. تدريبات أمريكية بالذخيرة الحية في دير الزور السورية

شهدت مناطق ريف دير الزور الشرقي والشمالي، شرقي سوريا، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية نفذتها قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي، بعد ساعات من تلقيها تعزيزات عسكرية كبيرة.

ونقلت "سبوتنيك" عن مصادر محلية في ريف دير الزور قولها إن قواعد الاحتلال الأمريكي أو ما يسمى "التحالف الدولي" المتموضعة في حقل ومعمل غاز "كونيكو"، وحقل العمر النفطي شمالي دير الزور، شهدت الليلة الماضية والأحد 15 مايو، تدريبات عسكرية بالمدفعية والطيران في المنطقة القريبة وفي بادية بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

وأوضحت المصادر أن التدريبات شهدت مشاركة جميع أنواع الأسلحة والمعدات الموجودة في القاعدتين اللتين تعرضتا لعدد من الهجمات الصاروخية خلال الفترة الماضية، مصدرها مناطق تقع تحت سيطرة الجيش السوري والقوات المتحالفة معه غربي نهر الفرات.

ومن اللافت أن هذه تدريبات الجيش الأمريكي هذه بالسلاح والذخيرة الحية، جاءت بعد ساعات من وصول أكثر 90 شاحنة عسكرية محملة بالتعزيزات والمعدات العسكرية من قواعده في إقليم شمال العراق، والتي تتزامن مع ارتفاع حدة الرفض الشعبي والعشائري العربي للتواجد الأمريكي شرقي سوريا، بحسب المصادر.

المصدر: سبوتنيك